В ЛНР назвали одно из главных достижений года

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник назвал одно из главных достижений уходящего 2021 года. Об этом он высказался в интервью Луганскому информационному центру.

По его словам, таковым стало голосование жителей республики на выборах в российскую Госдуму. Пасечник подчеркнул, что это сделало 2021 год «одним из самых интеграционных» в истории ЛНР и доказало всему миру, что «гуманитарное сотрудничество республик Донбасса с Россией не остановить».

Он также отметил, что участие в прошедшем голосовании делает жителей Донбасса «не просто гражданами России, а полноправными участниками ее внутриполитической жизни», и поблагодарил всех, кто участвовал в организации избирательного процесса в республике.

В сентябре жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, получившие ранее российские паспорта по упрощенной программе, приняли участие в голосовании на выборах в Госдуму. По словам председателя избирательной комиссии Ростовской области Андрея Бурова, проживающих в Донбассе граждан России уже более 600 тысяч, из них проголосовали около 200 тысяч человек.