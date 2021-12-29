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Россияне поделились планами на новогодние праздники

РБК: 70% россиян планируют отметить Новый год в кругу семьи

Фото: Pixabay

Россияне поделились планами на новогодние праздники. РБК со ссылкой на исследование сервиса «Авито.Услуги» сообщает, что 70 процентов жителей планируют отметить праздник в кругу семьи.

Сообщается, что большинство из них старше 45 лет. При этом молодежь от 18 до 24 лет, наоборот, собирается праздновать Новый год с друзьями (19 процентов), в кафе или ресторане (5 процентов), на катке или в парке (3 процента).

65 процентов опрошенных не собираются в поездку на каникулах. 10 процентов запланировали путешествие по стране, 2 процента — за границу. Делами на эти выходные жители страны назвали встречи с близкими (59 процентов), фильмы (55 процентов) и чтение (23 процента). Опрос проводился методом электронного анкетирования в период с 1 по 27 декабря, в нем приняли участие 10 тысяч респондентов.

Ранее россияне рассказали о тратах на празднование Нового года. Большинство жителей страны собираются потратить на праздник до 25 тысяч рублей. Отмечается, что 20 процентов опрошенных планируют потратить до 20 тысяч рублей, а 50 процентов — 20-25 тысяч рублей. Еще по 15 респондентов признались, что готовятся потратить на праздники 25-30 тысяч рублей и свыше 30 тысяч рублей.

Марина Совина
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