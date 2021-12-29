Названы российские города с идеальной погодой в новогоднюю ночь

В Самаре чаще всего наблюдалась идеальная погода на Новый год. Список городов с хорошей праздничной погодой назвал сервис «Яндекс.Погода», данные поступили в редакцию «Ленты.ру».

Аналитики изучили метеонаблюдения в крупнейших городах страны за последние десять лет, сопоставив их с результатами опроса россиян о том, какую погоду в новогоднюю ночь они считают идеальной. По мнению более тысячи опрошенных россиян, безветренная погода с умеренным снегопадом и температурой от нуля до минус десяти градусов является идеальной для 1 января.

Чаще всего такую погоду наблюдали в Самаре (пять раз), Казани (четыре раза), реже это случалось в Уфе и Нижнем Новгороде (по три раза). По два раза за последние десять лет образцовую новогоднюю погоду видели в Красноярске, Омске и Ростове-на-Дону. По одному — в Новосибирске, Санкт-Петербурге и Челябинске.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал, что в Москве январь начнется с потепления. По словам метеоролога, температура воздуха в первый день 2022 года будет выше нормы на четыре градуса и составит минус один-шесть градусов. Вильфанд добавил, что оттепель в Москве начнется 2 января — тогда температура воздуха поднимется до нуля градусов.