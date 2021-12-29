Польшу сочли наиболее вероятным союзником Украины в случае войны

Польша — это наиболее вероятный союзник Украины в случае войны с Россией. Об этом в комментарии «Ленте.ру» заявил профессор Университета Йылдырым Беязит в Анкаре Салих Йылмаз.

Политолог усомнился, что НАТО вынесет решение о том, чтобы единым фронтом принять участие в вооруженном конфликте между Россией и Украиной. Он добавил, что среди членов альянса полноценные армии есть только у США, Англии, Франции и Турции, тогда как войска остальных «довольно неэффективны».

При этом Вашингтон и Лондон предпочитают осуществлять подготовку и обучение украинских военнослужащих, нежели направлять в страну свой контингент. Йылмаз подчеркнул, что Турция также не намерена вступать в конфликт с Россией. «Есть большая вероятность того, что Украина и Польша объединят свои силы [против России]», — счел специалист.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара выступает за конструктивный диалог между Россией и НАТО по ситуации вокруг Украины. Дипломат подчеркнул, что турецкая сторона не хочет даже говорить о возможности войны между сторонами. Он оценил ситуацию как напряженную и понадеялся, что переговоры помогут ее решить.

