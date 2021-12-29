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Девушка набрала 12 килограммов и обрадовалась

Девушка похудела после разрыва отношений и смогла набрать 12 килограммов за два года

Фото: @leterinlive

22-летняя жительница Великобритании похудела из-за стресса после неудачных отношений, смогла набрать 12 килограммов за два года и обрадовалась. Свою историю она рассказала Daily Mail.

После расставания с возлюбленным в 2019 году модель и любительница фитнеса Эрин Джеймс из города Ньюкасл резко похудела до 51 килограмма. «Я так тяжело переживала разрыв, что не могла нормально есть и начала резко терять вес», — призналась девушка. По словам британки, она настолько ослабела, что иногда падала в обморок и не могла найти мотивацию, чтобы вернуться к нормальной жизни.

Заботиться о здоровье она начала после одного из походов в спортзал. Девушке так понравилось заниматься фитнесом, что она села на диету с высоким содержанием белка и начала ходить в спортзал по пять раз в неделю. Джеймс рассказала, что выполняла обычные фитнес-упражнения, но старалась постоянно увеличивать нагрузку и как можно лучше отработать технику.

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Благодаря занятиям с тренером и новому рациону Джеймс удалось не только справиться с психологической травмой после расставания с возлюбленным, но и набрать 12 килограммов за два года. Сейчас девушка ведет страницу в социальных сетях, где рассказывает о деталях своего преображения.

Ранее сообщалось, что житель Австралии питался только курицей из KFC в течение месяца и показал последствия. После трех недель он не только набрал вес, но и столкнулся с психологическими проблемами.

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Никита Савин
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