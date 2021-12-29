В России изменятся правила постановки некоторых автомобилей на учет

В России в 2022 году изменятся правила постановки некоторых автомобилей на учет. После принятия закона об отмене обязательного техосмотра для постановки машины на учет введут новый документ — диагностическую карту, пишет «Автостат».

Нововведения коснутся автомобилей и мотоциклов старше четырех лет. В сообщении также говорится, что новый собственник должен успеть зарегистрировать автомобиль в течение 10 дней с даты приобретения — это время можно ездить без государственных номеров, но если водитель не получит госномер за этот период, ему грозит штраф 1500-2000 рублей.

22 декабря депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра для личного автомобильного транспорта. Согласно документу, предусматривается освобождение от прохождения процедуры для легковых автомобилей и мотоциклов, которые россияне используют только в личных целях.

По словам автоэксперта Максим Кадакова, после отмены обязательного техосмотра (ТО) на дороги может вернуться забытый инструментальный контроль, который будут осуществлять сотрудники ГИБДД. Автоюрист Дмитрий Славнов в свою очередь считает, что отмена обязательного техосмотра (ТО) для личного автотранспорта россиян может привести к увеличению количества аварийных ситуаций на дорогах