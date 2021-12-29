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В России обновили рекомендации по лечению беременных и рожениц с COVID-19

Минздрав России представил обновленные рекомендации по лечению беременных с COVID-19

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Представлена обновленная версия методических рекомендаций по оказанию медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным, заразившимся коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения России в среду, 29 декабря.

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В новую версию включено несколько дополнений. В частности, при тяжелой форме заболевания рекомендуется делать оксигенотерапию, необходимую для поддержания сатурации на уровне 95 процентов или выше во время беременности, чтобы поддерживать доставку кислорода плоду, говорится в представленном документе.

Кроме того, обновления появились в главе «Патогенетическое лечение беременных, рожениц и родильниц с COVID-19» в части, касающейся использования препаратов.

Новые рекомендации разрабатывали ведущие российские эксперты в области акушерства и гинекологии, педиатрии, неонатологии, инфекционных заболеваний, анестезиологии, реаниматологии, пульмонологии и микробиологии.

Ранее Минздрав России назвал омикрон-штамм самым заразным вариантом COVID-19.

Согласно информации ведомства, омикрон-штамм, как и дельта-вариант вируса, содержит в своем геноме мутации, которые повышают его заразность и понижают узнаваемость антител, сформированных после болезни или вакцинации.

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Анна Щербакова
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