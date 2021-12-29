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Раскрыты данные о домах для богатых около Москвы

Point Estate: ставка аренды элитных домов в Подмосковье составляет 600 тысяч рублей

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

В декабре 2021 года средняя ставка аренды элитных домов в Московском регионе составила 600 тысяч рублей. Данные о загородном жилье для богатых раскрыли эксперты агентства Point Estate, соотвествующий материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Как отметили аналитики, по итогам 2021-го спрос на аренду элитной загородной недвижимости около Москвы вырос на 10 процентов в сравнении с прошлогодними показателями. На рынке сохраняется дефицит качественных объектов, особенно в классе «люкс».

Средняя ставка аренды осталась прежней (600 тысяч в месяц). Большинство состоятельных арендаторов подмосковной «загородки» выбирают дома площадью до 500 квадратных метров с четырьмя спальнями. Наибольшим спросом пользуются объекты на Рублево-Успенском, Новорижском, Сколковском и Дмитровском шоссе.

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«При отсутствии резких потрясений спрос на аренду в 2022 году останется на высоком уровне, — прогнозируют специалисты. — Не исключено, что на рынок выйдет много качественных предложений по аренде, так как застройщики наконец-то стали запускать новые проекты».

Ранее стало известно, что в 2021 году цены на первичном рынке элитного жилья в Москве в среднем выросли на 50 процентов. В ряде проектов удорожание квартир и апартаментов было еще более значительным.

Нина Ташевская
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