Раскрыты данные о домах для богатых около Москвы

В декабре 2021 года средняя ставка аренды элитных домов в Московском регионе составила 600 тысяч рублей. Данные о загородном жилье для богатых раскрыли эксперты агентства Point Estate, соотвествующий материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Как отметили аналитики, по итогам 2021-го спрос на аренду элитной загородной недвижимости около Москвы вырос на 10 процентов в сравнении с прошлогодними показателями. На рынке сохраняется дефицит качественных объектов, особенно в классе «люкс».

Средняя ставка аренды осталась прежней (600 тысяч в месяц). Большинство состоятельных арендаторов подмосковной «загородки» выбирают дома площадью до 500 квадратных метров с четырьмя спальнями. Наибольшим спросом пользуются объекты на Рублево-Успенском, Новорижском, Сколковском и Дмитровском шоссе.

«При отсутствии резких потрясений спрос на аренду в 2022 году останется на высоком уровне, — прогнозируют специалисты. — Не исключено, что на рынок выйдет много качественных предложений по аренде, так как застройщики наконец-то стали запускать новые проекты».

Ранее стало известно, что в 2021 году цены на первичном рынке элитного жилья в Москве в среднем выросли на 50 процентов. В ряде проектов удорожание квартир и апартаментов было еще более значительным.