Акции конкурента Tesla рухнули после переноса выпуска электрического пикапа

Акции американской электромобильной компании Rivian Automotive, которого называют конкурентом Tesla, рухнули на 3,94 процента. Об этом свидетельствуют данные торгов. Стоимость ценных бумаг опустилась до 102,87 доллара за штуку.

Причиной падения котировок стало решение компании отложить выпуск электрического пикапа и спортивного внедорожника с большими блоками батарей до 2023 года, уточняет Reuters. Как объяснил глава компании Роберт Скеринг, решение обосновано глобальными проблемами с цепочками поставок, а также ограничениями из-за пандемии и сложностями на рынке труда.

В настоящему моменту Rivian поставила 386 из 652 построенных автомобилей, включая пикап и внедорожник. В общей сложности на пикапы R1T и внедорожник R1S в США и Канаде было оформлено порядка 71 тысячи заказов.

В ноябре Rivian вышел на IPO, к середине месяца капитализация компании достигла 153 миллиардов долларов. Таким образом, фирма вошла в тройку дорогих автопроизводителей мира, подобравшись к своим конкурентам Tesla и Toyota. Однако спустя несколько недель акции Rivian рухнули минимальных 88,4 доллара за штуку.