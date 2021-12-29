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В России захотели ввести невозвратный тариф для отелей

Ростуризм представил проект обновленного закона о туризме

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Ростуризм представил первую версию проекта обновленного федерального закона о туризме на общественное обсуждение. Его основные особенности отметили специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Теперь под туристическим продуктом будет пониматься комбинация любой услуги и проживания — например, размещение в отеле с экскурсией, посещением SPA или трансфером. Таким образом, недобросовестные компании больше не смогут продавать туры без билетов до места назначения и уходить от ответственности в случае банкротства. Кроме того, список объектов размещения расширился до кемпингов, модульных отелей, гостевых домов, круизных судов и туристического железнодорожного транспорта.

Кроме того, Ростуризм захотел законодательно ввести понятие невозвратного тарифа, что позволит гостиницам формировать более доступный ценовой ассортимент. Помимо прочего, предлагается полностью пересмотреть систему финансовых гарантий туристам: так, будет создан новый фонд коллективной ответственности туроператоров, в который будут поступать отчисления с каждого проданного тура. Дополнительно появится альтернативная фонду система — эскроу-счета.

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«Это специальный счет, на котором банк замораживает деньги туриста. Туроператор получает доступ к этим средствам только после того, как исполнил свои обязательства перед клиентом. При такой схеме в случае непредвиденных обстоятельств (невозможности туроператора выполнить свои обязательства) деньги возвращаются с эскроу-счета туристу. То есть турист либо гарантированно поедет отдыхать, потому что его услуга оплачена принимающей стороне, либо ему на руки вернется вся сумма», — объяснили в ведомстве.

Помимо прочего, для туроператоров будет установлен барьер для входа на рынок, туристические маршруты планируют поделить на три уровня или категории, в правовом поле появятся новые понятия и определения, а также будет создана новая информационная система (ГИС) для учета всех действующих договоров туристов, турагентств и туроператоров.

Ранее в декабре российские турагенты обратились в Роспотребнадзор с просьбой пересмотреть условия страхования для туристов, получивших травмы на отдыхе в состоянии алкогольного опьянения. Как отмечается в письме, предоставление услуг по страховке ставится в зависимость от приобретения анализов медицинского освидетельствования.

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Дарья Рыбак
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