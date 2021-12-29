Роднянский перечислил самые важные российские фильмы года

Продюсер Александр Роднянский перечислил самые важные российские фильмы 2021 года. Список он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

«Назову несколько важнейших, на мой взгляд, российских фильмов этого года. Художественно ярких, тематически содержательных и релевантных глобальным контекстам. О многих писал раньше. Последовательность не имеет значения», — написал кинематографист.

В перечень вошли картины «Капитан Волкогонов бежал», «Нууча», «На близком расстоянии», «Блокадный дневник», «Никто», «Медея», «Красный призрак» и «Купе номер шесть». Роднянский также извинился, что включил в список две ленты, над которыми работал он сам. Речь идет о проектах «Разжимая кулаки» Киры Коваленко и «Мама, я дома» Владимира Битокова.

22 декабря стало известно, что издание Variety опубликовало на своем сайте неранжированный список из 500 самых авторитетных представителей медиаиндустрии. В перечень среди прочих вошел Александр Роднянский. 328 из 500 наиболее авторитетных людей из медиаиндустрии оказались жителями США. 45 представителей — из Великобритании, а 15 — из Франции.