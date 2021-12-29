Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Роднянский перечислил самые важные российские фильмы года

Продюсер Александр Роднянский опубликовал список самых важных российских фильмов
Александр Роднянский

Александр Роднянский. Фото: @alexander.rodnyansky

Продюсер Александр Роднянский перечислил самые важные российские фильмы 2021 года. Список он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

«Назову несколько важнейших, на мой взгляд, российских фильмов этого года. Художественно ярких, тематически содержательных и релевантных глобальным контекстам. О многих писал раньше. Последовательность не имеет значения», — написал кинематографист.

В перечень вошли картины «Капитан Волкогонов бежал», «Нууча», «На близком расстоянии», «Блокадный дневник», «Никто», «Медея», «Красный призрак» и «Купе номер шесть». Роднянский также извинился, что включил в список две ленты, над которыми работал он сам. Речь идет о проектах «Разжимая кулаки» Киры Коваленко и «Мама, я дома» Владимира Битокова.

22 декабря стало известно, что издание Variety опубликовало на своем сайте неранжированный список из 500 самых авторитетных представителей медиаиндустрии. В перечень среди прочих вошел Александр Роднянский. 328 из 500 наиболее авторитетных людей из медиаиндустрии оказались жителями США. 45 представителей — из Великобритании, а 15 — из Франции.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Погосян
Обсудить
Последние новости
Инфляция в России побила многолетний рекорд
Путин призвал правительство помочь с проблемами в сфере ЖКХ
В Кремле отказались комментировать ликвидацию «Мемориала»
Россиян поразил опустевший вокзал в Москве
Газ в Европе рекордно подешевел
Скорость 5G-интернета упала за год
Президент UFC раскритиковал бойца за слова о промоушене Нурмагомедова
Украинец вколол пенсионерам снотворное под видом вакцины и получил срок
Россиянка расстреляла приятелей из карабина «Сайга»
В МИД России заявили о некомпетентности талибов в управлении Афганистаном
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter