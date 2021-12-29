В США заявили о планах Германии относительно «Северного потока-2»

Новый канцлер Германии Олаф Шольц не намерен дальше блокировать газопровод «Северный поток-2». Об этом говорится в статье The New York Times (NYT).

По мнению автора статьи Мелиссы Эдди, Шольц неожиданно для западных партнеров занял такую же позицию в отношении российского газопровода, что и его предшественница на посту Ангела Меркель, которая поддерживала проект, считая его исключительно важным для развития промышленной базы Германии.

При этом в статье отмечается, что единства во мнениях в вопросе сертификации «Северного потока-2» в германском правительстве до сих пор нет.

«В правительстве Шольца тоже все непросто. Лидеры "зеленых" делают заявления в поддержку европейских и американских требований о том, чтобы Германия использовала трубопровод как инструмент давления на президента России Владимира Путина», — говорится в статье.

Автор материала напоминает, что европейские партнеры Германии опасаются, что запуск российского трубопровода лишит Украину и другие страны с газотранспортными системами платы за транзит энергоносителей. США, в свою очередь, полагают, что «Северный поток-2» угрожает безопасности Европы и предоставляет России возможность оказывать давление на регион. В Вашингтоне продолжают активно препятствовать реализации проекта.

Ранее депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Котре отмечал, что противоречия между позициями канцлера ФРГ Олафа Шольца и главы МИД Анналены Бербок в отношении газопровода «Северный поток-2» указывают на кризис внутри немецкого правительства. По его мнению, «Северный поток-2» раздули из частного коммерческого процесса в геополитическую проблему исключительно по идеологическим соображениям.

