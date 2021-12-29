Плавки мужчины растворились во время купания в море и прославили его в сети

Мужчина остался полностью обнаженным во время купания в море из-за пранка родственников и прославился в сети. Соответствующее видео появилось в TikTok.

Пользовательница Дара Робертс (Dara Roberts) разместила в соцсети ролик, на котором показала, как она разыграла родного брата Сета (Seth). Девушка рассказала, что купила ему необычные плавательные шорты для семейной поездки на пляж.

Затем она засняла момент, когда Сет и трое других мужчин с разбега нырнули в воду и начали играть друг с другом в мяч. Вскоре брат Робертс обнаружил, что его плавки полностью растворились, и начал смеяться. «Я голый, ребята, поэтому не выйду из воды, пока пляж не опустеет», — произнес он. В итоге Сет настоял на том, чтобы члены семьи купили и принесли ему новые шорты.

Публикация стала вирусной и набрала больше 28 миллионов просмотров и 3,6 миллиона лайков. Пользователи сети сочли розыгрыш жестоким и принялись писать об этом в комментариях. «Дело не в том, что это братья и сестры, это просто подло. Его бы могли арестовать за непристойное поведение на публике», «Ребята, там маленькие дети, которые, возможно, плавают под водой в очках. Дома это было бы смешно, а публично — нет», «Это не смешно, а очень жестоко», «Это безобидно и забавно, если розыгрыш происходит в частном бассейне на заднем дворе. Случай на видео унизительный», — негодовали они.

В апреле женщина сделала копию обуви Chanel в подарок подруге и засняла ее реакцию. Пользовательница под никнеймом halalsweetbox рассказала, что ее подруга мечтала о черных сандалиях французского модного дома. Так, героиня материала купила обувь похожей формы из масс-маркетового магазина Primark стоимостью три фунта стерлингов (313 рублей) и решила подшутить над девушкой в день ее рождения.