Давшему показания на Кляйна бывшему вице-мэру Томска смягчили приговор

Томский областной суд по итогам рассмотрения апелляционной жалобы защиты смягчил наказание бывшему вице-мэру Томска Евгению Сурикову, осужденному за получение взятки в 3,5 миллиона рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Фигуранту дела снизили срок с четырех лет до трех. Исходя из этого, он может ходатайствовать об условно-досрочном освобождении (УДО) через три месяца.

Суриков дал показания в качестве свидетеля по делу экс-мэра Томска Ивана Кляйна, которого судят за превышение полномочий и незаконную предпринимательскую деятельность.

В сентябре бывшего вице-мэра, курировавшего в городской администрации вопросы безопасности и возглавлявшего в прошлом полицию Томска, приговорили к четырем годам заключения в колонии строгого режима и штрафу в семь миллионов рублей за коррупцию. Суриков, по данным следствия, построил коттедж при помощи местных коммерсантов в обмен на покровительство их бизнеса. Сумма взятки была оценена в 3,5 миллиона рублей.