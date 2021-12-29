Талибы назначат своего посла в Москве

Новое правительство Афганистана во главе с «Талибаном» (движение запрещено в России как террористическое) назначит своего посла в Москве. Об этом заявил официальный представитель движения Забиулла Муджахид в разговоре с РИА Новости.

«У нас есть план, особенно по действующим посольствам, согласно которому мы назначим посла в Москве. Это дипломатический шаг. Посольства и консульства важны для [налаживания] отношений», — подчеркнул Муджахид.

Он не уточнил сроки назначения и добавил, что пока движение не получало от России списка условий для своего признания. Тем не менее «Талибан» рассчитывает, что Москва признает его правительство, поскольку это поспособствует развитию отношений, в частности, с США.

23 декабря президент России Владимир Путин заявил, что в вопросе признания власти талибов нужно исходить из реалий и действовать консолидированно с международным сообществом. Кроме того, решение о признании талибов будет зависеть от развития ситуации в Афганистане.