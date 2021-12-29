В сети разглядели непристойность в татуировке мужчины с изображением розы

В сети подняли на смех татуировку мужчины с неприличным изображением. На соответствующую публикацию в сообществе Bad Tattoos («Плохие татуировки») на Reddit обратили внимание журналисты Daily Star.

Анонимный участник сообщества разместил фотографию, на которой запечатлена рука мужчины с крупным по размеру рисунком. По задумке на нем изображена роза, однако из-за неудачной реализации лепестки цветка внешне напоминают мужские гениталии.

Подписчики сообщества и читатели издания разглядели непристойность на данном рисунке и принялись писать об этом в комментариях. «Могли бы сделать увядшую ромашку, но в итоге получилась мошонка старика», «Тату вообще не похоже на розу, потому что лепестки направлены вниз», «Если ваши гениталии выглядят таким образом, то вам надо обратиться к врачу», — негодовали они.

В октябре в сети разглядели непристойность в татуировке девушки с изображением цветов. Анонимный участник сообщества That's It, I'm Inkshaming разместил фотографию, на которой запечатлена рука девушки с рисунком среднего размера. По задумке на нем изображены очертания женского портрета, продолжением которого являются цветы. Однако два цветка внешне напоминают анус.