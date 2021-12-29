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Израиль отказался комментировать бездействие сирийских ПВО

Армия Израиля не комментирует сообщения СМИ о действиях ПВО Сирии из-за самолета России
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Mohammed Salem / Reuters

Армия Израиля отказалась комментировать бездействие ПВО Сирии во время израильского авиаудара по причине присутствия самолета ВКС России в воздушном пространстве. Об этом сообщает РИА Новости.

Сирийские силы противовоздушной обороны не нанесли удар по израильским истребителям F-16 из-за опасности задеть воздушный борт ВКС России, который совершал посадку на аэродром Хмеймим в окрестностях Латакии. Об этом сообщил заместитель начальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

Армии обороны Израиля отказалась комментировать сообщения о бездействии ПВО Сирии. «Мы не комментируем сообщения иностранных СМИ», — сообщила пресс-служба.

28 декабря два тактических истребителя F-16 Военно-воздушных сил Израиля выпустили четыре управляемые ракеты по порту города Латакия со стороны Средиземного моря. В результате попадания вспыхнул пожар. Это привело в большему материальному ущербу, уточнили в Сирии.

Российская база Хмеймим, расположенная недалеко от Латакии, существует в Сирии с 2015 года. Она находится примерно в 30 километрах от сирийско-турецкой границы. Хмеймим является основным перевалочным пунктом для проведения военной операции в поддержку правительственных войск Сирии в войне с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в России).

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Дмитрий Сотак
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