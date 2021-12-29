Названо число умерших от коронавируса россиян после отдыха в Турции

Посол России в Турции Алексей Ерхов назвал число российских туристов, умерших от коронавируса после отдыха на местных курортах. Об этом сообщает ТАСС.

Так, за последние два туристических сезона около 1,5 тысячи российских путешественников заболели коронавирусной инфекцией на турецких курортах — из них скончались примерно 40 человек.

Ранее в декабре исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что россияне стали лидерами по турпотоку в Турцию, обогнав иностранцев, — за 11 месяцев (с января по ноябрь) 2021 года страну посетили 4,6 миллиона отечественных туристов. В январе — ноябре в Турции было зарегистрировано 4,5 миллиона туристических визитов граждан РФ (доля в общем турпотоке — 20 процентов, каждый пятый).