Украину предупредили о проблемах с продуктами из-за цен на газ

Украинские производители продуктов могут столкнуться с угрозой закрытия предприятий из-за высоких цен на газ. О соответствующих проблемах предупредил председатель объединения «Союз молочных предприятий Украины» Вадим Чагаровский, пишет УНИАН. Как отмечает издание, украинцы могут лишиться основных продуктов.

Молочная отрасль уже полгода испытывает глубокий кризис и работает в убыток. Если цены на газ продолжат расти, то предприятиям придется приостановить деятельность, пояснил он. Исполнительный директор Союза птицеводов Украины Сергей Карпенко, в свою очередь, заявил, что его отрасли тоже придется или сокращать, или останавливать производство.

«Определенная каста небольших производителей стопроцентно будет останавливаться. Потому что они смотрят на доходность бизнеса, если есть прибыль, то они работают, нет прибыли — останавливаются», — подчеркнул Карпенко. Останавливают производство и некоторые кондитерские компании, указал глава отраслевой ассоциации Александр Балдынюк.

28 декабря сообщалось, что начать останавливать производство могут и украинские хлебокомбинаты. Предприятия предупреждают, что работа становится нерентабельной, а это чревато перебоями с поставками хлеба. Представитель объединения «Укрхлебпром» Александр Васильченко объяснил, что все печи работают на газу. В прошлом доля топлива в себестоимости продукции составляла 10-12 процентов, но за год цены на газ взлетели в десять раз.