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Украину предупредили о проблемах с продуктами из-за цен на газ

Украинские производители продуктов предупредили об угрозе закрытия предприятий

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинские производители продуктов могут столкнуться с угрозой закрытия предприятий из-за высоких цен на газ. О соответствующих проблемах предупредил председатель объединения «Союз молочных предприятий Украины» Вадим Чагаровский, пишет УНИАН. Как отмечает издание, украинцы могут лишиться основных продуктов.

Молочная отрасль уже полгода испытывает глубокий кризис и работает в убыток. Если цены на газ продолжат расти, то предприятиям придется приостановить деятельность, пояснил он. Исполнительный директор Союза птицеводов Украины Сергей Карпенко, в свою очередь, заявил, что его отрасли тоже придется или сокращать, или останавливать производство.

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«Определенная каста небольших производителей стопроцентно будет останавливаться. Потому что они смотрят на доходность бизнеса, если есть прибыль, то они работают, нет прибыли — останавливаются», — подчеркнул Карпенко. Останавливают производство и некоторые кондитерские компании, указал глава отраслевой ассоциации Александр Балдынюк.

28 декабря сообщалось, что начать останавливать производство могут и украинские хлебокомбинаты. Предприятия предупреждают, что работа становится нерентабельной, а это чревато перебоями с поставками хлеба. Представитель объединения «Укрхлебпром» Александр Васильченко объяснил, что все печи работают на газу. В прошлом доля топлива в себестоимости продукции составляла 10-12 процентов, но за год цены на газ взлетели в десять раз.

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Платон Щукин
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