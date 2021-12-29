На задержанного ФСБ замглавы района российского города завели дело о взятке

В Челябинской области на задержанного ФСБ заместителя главы Ашинского района Челябинска завели дело по статье 290 («Получение взятки») УК РФ. Об этом в среду, 29 декабря, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, подозреваемый получил взятку в 50 тысяч рублей за совершение действий по заключению муниципального контракта на приобретение жилья для детей-сирот. Преступление было выявлено сотрудниками регионального ФСБ. В настоящее время проводятся действия, направленные на закрепления доказательной базы. В отношении россиянина, давшего чиновнику взятку, тоже завели уголовное дело.

Ранее 29 декабря сообщалось, что ФСБ задержала первого заместителя главы Ашинского района Челябинской области Семена Авраменко по подозрению в махинациях с покупкой жилья для детей-сирот. На Авраменко завели дело по части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»).