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Европейский конкурент Tesla похвастался беспрецедентным успехом

Производитель батарей для электрокаров Northvolt объявил о первом собранном аккумуляторе

Фото: Northvolt

Шведская компания Northvolt, занимающаяся батареями для электроавто и конкурирующая с производящим аккумуляторы подразделением Tesla, объявила, что произвела на своем заводе первый литийионный элемент, успев уложиться в ранее определенные сроки, сообщает CNBC. Речь идет о беспрецедентном успехе, похвасталась Northvolt: произведенная батарея — первая в своем роде, полностью разработанная и собранная европейской компанией.

В настоящее время большая часть батарей для электромобилей производится в США и странах Азии, однако Northvolt намерена это изменить. «Разумеется, первый аккумулятор — лишь начало, — отметил глава предприятия и его сооснователь Петер Карлссон. — В предстоящие годы мы рассчитываем, что Northvolt значительно увеличит свои производственные мощности, и мы сумеем обеспечить переход Европы к чистой энергии».

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Компания основана менее шести лет назад, но уже подписала контракты с такими крупными производителями, как BMW, Volkswagen и Volvo. Речь идет о сумме более 30 миллиардов долларов. Коммерческие поставки должны начаться в 2022 году, а производственные мощности планируется существенно нарастить: предполагается, что завод сможет обеспечить батареями около миллиона электрокаров.

Собственное производство аккумуляторов для электрокаров актуально на фоне планов Евросоюза запретить продажи новых авто с двигателем внутреннего сгорания уже с 2035 года. Постепенно переходить на электромобили планируют и крупнейшие мировые автопроизводители, наращивая их долю в общем объеме продукции.

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Платон Щукин
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