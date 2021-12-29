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ВОЗ предупредила о нехватке вакцин в бедных странах из-за бустерной вакцинации

Глава ВОЗ Гебрейесус: бедные страны останутся без вакцин из-за бустерной вакцинации

Фото: Baz Ratner / Reuters

Бедные страны могут остаться без вакцин против коронавирусной инфекции из-за кампаний по бустерной вакцинации в богатых государствах. Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга предупредил о нехватке препаратов для поставок в бедные страны

«Ситуация с поставками вакцин, по крайней мере в настоящее время, улучшается. Однако уделение большого внимания бустерной вакцинации богатыми странами может снова вызвать нехватку в бедных странах», — заявил глава ВОЗ.

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Гебрейесус призвал лидеров богатых государств и производителей «извлечь урок и работать вместе для достижения цели по вакцинации 70 процентов жителей каждой страны» к середине 2022 года.

Ранее директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге оценил сроки распространения омикрон-штамма коронавируса в Европе. По его мнению, этот вариант COVID-19 станет доминантным во многих странах Европы в ближайшие недели, что «подтолкнет уже загруженные системы здравоохранения ближе к краю пропасти».

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Анжелика Бережная
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