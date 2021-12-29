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Яну Рудковскую пристыдили в сети за образ принцессы

Яна Рудковская снялась в пышном платье Georges Hobeika и подверглась критике в сети

Кадр: @rudkovskayaofficial

Российский продюсер Яна Рудковская поделилась новым видео в праздничном образе и подверглась критике в соцсетях. Соответствующие кадры и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте.

Знаменитость снялась напротив украшенной елки в пышном платье длины макси белого цвета люксового бренда Georges Hobeika. Наряд украшен стразами и пайетками, а также оформлен длинным шлейфом. Помимо этого, звезда показала фанатам посуду с новогодним орнаментом и другие декорации, расположенные в доме.

Подписчики не оценили одежду Рудковской и пристыдили ее за образ принцессы в комментариях под публикацией. «Яна, сколько можно?», «Яночка, вы уже взрослая тетенька, может хватит уже наряжаться в принцесс? Это уже даже не смешно, ей-богу», «На столе перебор», «Когда вы повзрослеете?», «Тебе самой не надоело строить из себя королеву? Ты же деревня!» — высказывались пользователи сети.

Ранее в июне роскошная жизнь Яны Рудковской возмутила иностранцев. Российский продюсер похвасталась дорогими автомобилями немецкого производителя Porsche: Porsche 718 Cayman S, Porsche 911 Turbo Cabriolet, Porsche Panamera GTS и Porsche Cayenne. «Столько денег, а вкуса — ноль», «По-настоящему богатые люди никогда не снимут такие видео», «Позорище», — писали читатели издания Daily Mail.

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Карина Черных
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