Подсчитано количество съедаемых россиянами в новогоднюю ночь килокалорий

В новогоднюю ночь россияне в среднем съедают 2500 килокалорий. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные компании-производителя спортивного оборудования Hasttings.

Специалисты организации подсчитали калорийность традиционных блюд, присутствующих на новогоднем столе жителей России. Отмечается, что в 100 граммах популярного салата «Оливье» с вареной колбасой содержится 165 килокалорий, в «Селедке под шубой» — 190 килокалорий. Бутерброды с красной икрой одни из самых питательных закусок, в 100 граммах блюда содержится порядка 290 килокалорий, а в бутербродах со шпротами — 117 килокалорий. На горячее в Новый год россияне подают ко столу запеченную курицу, в 100 граммах птицы, приготовленной в духовке, содержится 195 килокалорий, а в гарнире в виде картофельного пюре — 88 килокалорий.

Также, отмечают специалисты, россияне в новогоднюю ночь потребляют закуски в виде сырокопченых колбас (около 600 ккал на 100 грамм), салями (568 ккал на 100 грамм), красной слабосоленой рыбы (568 ккал) и сыров, которые в среднем содержат 350 килокалорий.

Алкоголь, заметили специалисты, не менее калорийный. К примеру, в бокале шампанского в среднем содержится 170 килокалорий, в 100 граммах водки — 235 килокалорий, коньяк таит в себе 239 килокалорий, а виски — 220 килокалорий.

Таким образом, вместе с десертом общее количество килокалорий, съедаемых россиянами во время новогоднего застолья, составляет чуть более 2500. Если отмечать Новый год за столом всю ночью, можно съесть более 5 тысяч килокалорий, указывают специалисты. Суточная норма при этом для мужчины составляет 2100 ккал, а для женщины — 1600 ккал.

Нутрициолог и член Ассоциации Специалистов Образовательной и Функциональной Медицины Марина Березовская отметила, чтобы избавиться от излишков праздничного застолья в 2500 килокалорий необходимо провести пять часов на велотренажере, четыре часа на беговой дорожке или от трех до пяти часов на батуте.

Ранее диетолог Яна Гришина отметила, что при активном образе жизни застолье на Новый год не отразится на фигуре человека. Однако при отсутствии физической нагрузки, заявила врач, алкоголь и жирные блюда являются худшим выбором на праздничном ужине. Также она поделилась рецептом полезного салата для новогоднего стола.