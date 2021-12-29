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Знакомая матери насмерть замерзшего российского школьника рассказала о его семье

Найденный мертвым в Дубне 11-летний мальчик рос в многодетной семье с особенностями

Кадр: телеграм-канал «360tv»

Знакомая матери насмерть замерзшего в подмосковной Дубне одиннадцатилетнего школьника Татьяна рассказала подробности о его семье. Ее слова в среду, 29 декабря, приводит телеканал «360» в своем Telegram-канале.

По словам женщины, ребенок рос в многодетной и «в целом нормальной семье, но с небольшими особенностями». Детей любили, мать старалась содержать их как могла, но у нее не всегда это получалось. Татьяна сообщила, что периодически помогала им материально.

По словам координатора волонтерского поисково-спасательного отряда (ВПСО) «Дубна» Оксаны Курчицкой, семья россиянина является неблагополучной.

О том, что тело мальчика без следов насильственной смерти нашли недалеко от реки Южная Канава, стало известно ранее 29 декабря. Вероятно, он умер из-за обморожения. По предварительным данным СК, 27 декабря ребенок поехал в школу на автобусе, вышел на остановке и отправился в район левого берега Дубны. Ни в школу, ни домой он не пришел. Прокуратура проводит проверку.

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Евгения Куликова
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