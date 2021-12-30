Собчак нарядилась в стиле 1990-х и удивила фанатов

Телеведущая Ксения Собчак поделилась снимком в необычном наряде и удивила фанатов. Соответствующая фотография и комментарии появились на ее странице в Instagram.

40-летняя знаменитость опубликовала селфи, на котором запечатлена в наряде в стиле 1990-х годов. Она сфотографировалась в кожаном пиджаке, винтажном золотом чокере Dolce Gabbana со словом Sex, а также с кольцом бренда Swarovski с крупным кристаллом розового цвета. На кадре волосы Собчак завиты в мелкие кудри, а на веки нанесены блестящие тени.

«Сегодня я на стиле. (...) Все мы немного Ксения Собчак, особенно в праздники», — подписала ведущая пост, который набрал 196 тысяч лайков.

Подписчики неоднозначно отнеслись к внешнему виду ведущей, о чем принялись писать в многочисленных комментариях. Так, одни раскритиковали ее наряд и мейкап. «Бабушка Ксюша», «Любовь Успенская?», «Пугать-то так зачем?», «Я вас не узнала, ужас», — высказывались они.

В то же время другие поклонники восхитились внешностью Собчак. «Раздаешь стиль», «Просто лучшая», «Красотка», «Молодым звездам до тебя далеко», «Браво, Ксения», «Суперская!», «Продолжай в том же духе», «Вау, Ксения!», «Восхищаюсь вашей красотой», — писали юзеры.

В октябре поклонники не узнали Собчак на обложке модного журнала Tatler. На фото она запечатлена на розовом фоне с наращенными волосами в черном корсетном топе с декольте. Образ звезды дополнили солнцезащитные очки с полупрозрачными линзами, серебристые серьги-кольца и чокер, а также розовая сумка итальянского люксового бренда Fendi.