Apple назначила испытательный срок для завода на юге Индии

Apple назначила заводу iPhone в Индии «испытательный срок» для устранения недостатков после массовых протестов из-за пищевых отравлений и условий труда сотрудников. Об этом сообщает «Би-би-си».

Фабрика тайваньской компании Foxconn, на которой работают 17 тысяч человек, расположена в городе Сриперумбудур в штате Тамилнад на юге Индии. Она была закрыта 18 декабря, когда были зафиксированы первые случаи пищевого отравления. После этого сотрудники завода объявили массовую забастовку, и на это обратило внимание руководство Apple.

Представитель Apple в среду 29 декабря заявил об аудиторской проверке на производственных объектах. В ходе инспекции комиссия обнаружила, что некоторые помещения в общежитиях и столовые для работников не соответствуют стандартам компании. После этого Foxconn сообщила, что проводит реструктуризацию своей местной управленческой команды чтобы обеспечить принятие немедленных мер по улучшению условий.

«Мы очень сожалеем о проблеме, с которой столкнулись наши сотрудники, и предпринимаем немедленные шаги по улучшению условий», — говорится в заявлении компании.

9 декабря стало известно, что Apple сократила производство новых iPhone и iPad на заводах партнеров в Азии из-за нехватки комплектующих. Это может обернуться новым дефицитом: например, заказавшие смартфоны и планшеты бренда сейчас не получат их до начала 2022 года.

13 октября завод немецкой компании BMW в ЮАР остановил производство автомобилей из-за начавшейся в стране забастовки металлургов. Рабочие потребовали немедленного повышения зарплаты на восемь процентов и дополнительной индексации на два процента в будущем.