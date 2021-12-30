Россиянина с инсультом отвезли в больницу на санях

В Архангельской области мужчину с подозрением на инсульт доставили в больницу по сугробам на санях. Об этом сообщает «Ридус».

Причиной инцидента стало то, что остров Бревенник, на котором произошли события, отрезан от цивилизации.

Власти Архангельска занялись восстановлением сообщения с отрезанным от города островом. «Сегодня открывается переправа. Она была наморожена с 21-го числа, подрядчик намораживал переправу между двумя островными территориями, которая выведет автомобили на центральные улицы», — сообщила советник главы города по работе со СМИ Татьяна Семендей.

По словам начальника пресс-службы администрации Архангельской области Людмилы Лобановой, пациента успешно доставили в больницу, его состояние стабильное.

Отмечается, что ранее жители Бревенника обращались за помощью по восстановлению переправы к президенту России Владимиру Путину, однако тогда это не возымело никакого эффекта.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков предупредил россиян, переболевших коронавирусной инфекцией, о повышенном риске умереть в результате инсульта, инфаркта или оторвавшегося тромба спустя несколько месяцев после выздоровления.