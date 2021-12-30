Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Россиянина с инсультом отвезли в больницу на санях

В Архангельской области мужчину с инсультом доставили в больницу по сугробам на санях

Кадр: «Суровая Россия» / YouTube

В Архангельской области мужчину с подозрением на инсульт доставили в больницу по сугробам на санях. Об этом сообщает «Ридус».

Причиной инцидента стало то, что остров Бревенник, на котором произошли события, отрезан от цивилизации.

Власти Архангельска занялись восстановлением сообщения с отрезанным от города островом. «Сегодня открывается переправа. Она была наморожена с 21-го числа, подрядчик намораживал переправу между двумя островными территориями, которая выведет автомобили на центральные улицы», — сообщила советник главы города по работе со СМИ Татьяна Семендей.

По словам начальника пресс-службы администрации Архангельской области Людмилы Лобановой, пациента успешно доставили в больницу, его состояние стабильное.

Отмечается, что ранее жители Бревенника обращались за помощью по восстановлению переправы к президенту России Владимиру Путину, однако тогда это не возымело никакого эффекта.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков предупредил россиян, переболевших коронавирусной инфекцией, о повышенном риске умереть в результате инсульта, инфаркта или оторвавшегося тромба спустя несколько месяцев после выздоровления.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
В Ингушетии на дороге обстреляли сына зампреда правительства Чечни
Кремль раскрыл планы Путина на 31 декабря
Захарова прокомментировала приговор белорусского суда россиянину Дудникову
Названы последствия перегрева экономики России
Захарова заявила о договороспособности Германии по «Северному потоку-2»
«Аэрофлот» объявил новогодний розыгрыш бесплатных авиабилетов
Китайских футболистов заставят свести татуировки
Россиян рассмешили «меховые стринги» в московском метро
Китай повторил одно из семи чудес света
Силуанов прокомментировал ситуацию в «Роснано» словами «у нас дыра»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter