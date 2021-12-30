Бастрыкин поручил обжаловать приговор по делу о насилии над российскими сиротами

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил обжаловать оправдательный приговор пяти фигурантам уголовного дела о сексуальном насилии над воспитанниками детского дома в Санкт-Петербурге. Об этом в четверг, 30 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее, 29 декабря, Кировский районный суд города признал обвиняемых невиновными и выпустил их из-под стражи. Среди них бывший директор школы № 565 Кировского района города Санкт-Петербурга Станислав Виноградов, бывший заместитель директора детского дома Михаил Елин, а также бывшие воспитанники и ученики школы Павел Прикащиков, Кирилл Покалюка и Андрей Соловьев.

По данным следствия, фигуранты причастны к 23 эпизодам насильственных действий в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в период с 2002 по 2017 годы. По этому делу в 2020 году уже был приговорен один человек — фотограф Александр Брыков. Его осудили на 4 года 7 месяцев колонии за то, что тот в в 2005-2008 годах в своей квартире снимал порнографические материалы с участием воспитанников детдома и совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера.

Бастрыкин также отметил, что в ходе следствия было собрано достаточно доказательств, чтобы говорить о виновности пятерых причастных к этому делу. Он поручил предоставить ему подробный доклад о том, почему суд вынес им оправдательный приговор.