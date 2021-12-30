Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Бастрыкин поручил обжаловать приговор по делу о насилии над российскими сиротами

Глава СКР Бастрыкин поручил обжаловать приговор по делу о насилии в детдоме Петербурге

Фото: СК РФ / Globalllookpress.com

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил обжаловать оправдательный приговор пяти фигурантам уголовного дела о сексуальном насилии над воспитанниками детского дома в Санкт-Петербурге. Об этом в четверг, 30 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее, 29 декабря, Кировский районный суд города признал обвиняемых невиновными и выпустил их из-под стражи. Среди них бывший директор школы № 565 Кировского района города Санкт-Петербурга Станислав Виноградов, бывший заместитель директора детского дома Михаил Елин, а также бывшие воспитанники и ученики школы Павел Прикащиков, Кирилл Покалюка и Андрей Соловьев.

По данным следствия, фигуранты причастны к 23 эпизодам насильственных действий в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в период с 2002 по 2017 годы. По этому делу в 2020 году уже был приговорен один человек — фотограф Александр Брыков. Его осудили на 4 года 7 месяцев колонии за то, что тот в в 2005-2008 годах в своей квартире снимал порнографические материалы с участием воспитанников детдома и совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера.

Бастрыкин также отметил, что в ходе следствия было собрано достаточно доказательств, чтобы говорить о виновности пятерых причастных к этому делу. Он поручил предоставить ему подробный доклад о том, почему суд вынес им оправдательный приговор.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Путин пообещал Европе большие объемы газа после запуска «Северного потока-2»
Покупка россиянином ножа для убийства своей семьи в Канске попала на видео
Российская пенсионерка замерзла насмерть после отказа полицейских искать ее
Литва отказалась выполнять требования Евросоюза по обращению с нелегалами
Тренер сборной России Знарок высказался об отмене МЧМ-2022
Названа дата появления в России серийного электромобиля
Стало известно о планах следствия продлить меру пресечения Хованскому
Маск рассказал о месте для миллиарда спутников Земли
В Москве мужчина зарезал любовника своей возлюбленной
Названы самые востребованные гостиничные услуги среди россиян
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter