Убийство беременной россиянки раскрыли спустя 12 лет

В Калининграде осудят 43-летнего жителя Ставрополья, убившего 35-летнюю беременную сожительницу 12 лет назад. Об этом в четверг, 30 декабря, «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Калининградской области.

По данным следствия, преступление было совершено в середине ноября 2009 года. Мужчина узнал о том, что его подруга беременна, и решил убить ее, так как уже имел двух детей от жены и еще одного внебрачного ребенка от другой женщины. Злоумышленник во время встречи с потерпевшей накинул ей на шею два связанных шнурка, а затем сдавил шею жертвы тупым предметом и задушил. После этого он выкинул тело в канализационный колодец рядом с домом жертвы, после чего закрыл крышку люка и засыпал ее дровами. Спустя несколько дней после убийства в полицию обратилась подруга погибшей, которая сообщила, что не может дозвониться до приятельницы. Сотрудники правоохранительных органов начали поиск исчезнувшей. Тело было обнаружено в феврале 2010 года.

Долгое время преступление было нераскрытым. После убийства калининградки мужчина перебрался в Ставропольский край, где в июне 2010 года в составе преступной группы убил следователя, а затем скрылся от полиции на территории Украины. Позже он был экстрадирован обратно. В 2012 году его приговорили к 18 годам колонии, он отбывал наказание на Ставрополье.

После получения сведений о причастности осужденного к убийству беременной женщины его доставили в Калининградскую область, где будет проходить суд по делу. Свою вину мужчина не признал.