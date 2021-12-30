Описан идеальный iPhone

В 2022 году Apple должна выпустить первый смартфон с разъемом USB-C. Журналисты медиа собрали основные претензии к Apple и описали, каким должен быть идеальный iPhone, сообщает издание Android Authority.

В первую очередь девайс должен иметь дактилоскопический сенсор Touch ID. «Телефоны не совсем готовы к использованию функции разблокировки по лицу», — отметили специалисты, подчеркнув, что при наличии маски использовать Face ID затруднительно.

Также авторы отметили, что в 2022 году Apple может выпустить первый смартфон с портом USB-C, к данному решению ее может подтолкнуть единый стандарт, который принимают в Европейском союзе. Выбор данного разъема считается специалистами разумным, так как он позволит сократить количество аксессуаров для зарядки гаджетов. Журналисты заявили, что в iPhone необходимо внедрить более быструю зарядку, так как в этом аспекте телефоны бренды проигрывают Android-устройствам.

В материале также говорится, что Apple должна сделать свой самый популярный носимый аксессуар для iPhone — часы Apple Watch — более доступным. В настоящий момент смарт-часы могут работать только с телефонами Apple. В заключении журналисты рекомендовали компании расширить линейку устройств для умного дома, которыми можно было бы управлять с iPhone.

«В целом, это было довольно хорошее время для поклонников Apple. Однако еще многое предстоит сделать, чтобы продукты и экосистема раскрыли свой истинный потенциал», — описали уходящий год авторы.

Ранее журналисты Android Authority описали идеальный смартфон. По их мнению, аппарат должен иметь длительную поддержку обновлениями и возможность поддержки универсальных аксессуаров.