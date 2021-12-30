Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Сестра Бондарчука рассказала о доме в Крыму

Сестра режиссера Федора Бондарчука Наталья рассказала, что владеет домом в Крыму

Фото: Страница Натальи Бондарчук во «ВКонтакте»

Российская актриса, сестра режиссера Федора Бондарчука Наталья рассказала о покупке недвижимости в Крыму. Она поделилась новостью в беседе с изданием «Москвич Mag».

Во время разговора актрису попросили рассказать, где она проживает вместе с семьей. Бондарчук владеет домом в деревне Новодарьино в 36 километрах от Москвы. Соседний участок занимает ее сын Иван. «А с некоторых пор у нас с мужем появился дом в Крыму, и там я тоже живу», — отметила Бондарчук. Однако другие подробности актриса не раскрыла.

Материалы по теме:
Солнечный угар Квартиры в Сочи начали дешеветь. Стоит ли их покупать?
Солнечный угарКвартиры в Сочи начали дешеветь. Стоит ли их покупать?
19 ноября
Крымский вал На любимом курорте россиян — дефицит жилья. Где в Крыму остались дешевые квартиры и как их купить?
Крымский валНа любимом курорте россиян — дефицит жилья. Где в Крыму остались дешевые квартиры и как их купить?
2 декабря

Бондарчук также назвала, чего именно ей не хватает в Москве. Она призвала переходить на экологичный транспорт. «Это необходимо. Надо и Москве активнее переходить на электромобили. Тогда это сразу будет город будущего», — заявила актриса.

В ноябре 2020 года о жилье в Крыму рассказала возлюбленная российского певца Александра Фадеева, известного под псевдонимом Данко, Мария Силуянова. Женщина пожаловалась на высокие цены на местном рынке недвижимости, но отказалась раскрывать стоимость покупки.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
На Западе описали возможный сценарий третьей мировой войны
Россиянам поднимут прожиточный минимум
В России объяснили интерес к истребителю Checkmate
Украинец собрал ассорти из прививок ради бесплатного пребывания в больнице
Объявлен секс-символ года среди музыкантов
Девушка отказалась звать сестру на свадьбу из-за одного условия родителей
«Газпром» успел вывести из Нидерландов дорогой актив
Сестра Бондарчука рассказала о доме в Крыму
В Москве задержали зарезавшую россиянина полураздетую эскортницу
Названы способы избежать набора веса в новогодние праздники
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter