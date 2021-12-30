Сестра Бондарчука рассказала о доме в Крыму

Российская актриса, сестра режиссера Федора Бондарчука Наталья рассказала о покупке недвижимости в Крыму. Она поделилась новостью в беседе с изданием «Москвич Mag».

Во время разговора актрису попросили рассказать, где она проживает вместе с семьей. Бондарчук владеет домом в деревне Новодарьино в 36 километрах от Москвы. Соседний участок занимает ее сын Иван. «А с некоторых пор у нас с мужем появился дом в Крыму, и там я тоже живу», — отметила Бондарчук. Однако другие подробности актриса не раскрыла.

Бондарчук также назвала, чего именно ей не хватает в Москве. Она призвала переходить на экологичный транспорт. «Это необходимо. Надо и Москве активнее переходить на электромобили. Тогда это сразу будет город будущего», — заявила актриса.

В ноябре 2020 года о жилье в Крыму рассказала возлюбленная российского певца Александра Фадеева, известного под псевдонимом Данко, Мария Силуянова. Женщина пожаловалась на высокие цены на местном рынке недвижимости, но отказалась раскрывать стоимость покупки.