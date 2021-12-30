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Буш признался в слабом понимании международных дел

Бывший посол Мейер: Джордж Буш-младший слабо разбирался в международных делах
Джордж Буш

Джордж Буш. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Бывший посол Великобритании в США Кристофер Мейер рассказал, что экс-президент Соединенных Штатов Джордж Буш-младший признавался ему, что слабо разбирается в международных делах. Слова Мейера приводит Daily Mail.

По его словам, Буш сделал такое заявление на их первой встрече в 1998 году, когда еще был губернатором Техаса. «Буш признал, что, за исключением Мексики, он мало понимает в международных делах и что ему было бы полезно расширить свой опыт. Его мировоззрение — как ему хорошо известно — в значительной степени ограничено горизонтами Техаса и Мексики», — рассказал Мейер.

Посол тогда призвал политика посетить Великобританию, но Буш ответил, что не может позволить себе, чтобы его видели в громких зарубежных поездках в преддверии грядущих осенью губернаторских выборов.

Мейер также добавил, что на этой встрече Буш показался ему представительным и владеющим самокритичным чувством юмора.

Джордж Буш-младший впервые победил на президентских выборах в 2000 году и являлся главой американского государства два срока, до 2009 года. До этого, с 1994 по 2000 год, он занимал пост губернатора Техаса.

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Антон Похиляк
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