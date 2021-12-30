Мать Роналду рассказала о планах футболиста после завершения карьеры

Долореш Авейру, мать нападающего английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, рассказала о планах футболиста после окончания карьеры. Ее слова приводит The Scottish Sun.

«Я уже спросила его о том, хочет ли он быть тренером, когда закончит играть. Он ответил, что хочет наслаждаться жизнью. Он будет играть до сорока лет», — заявила мать футболиста. Она добавила, что большой поддержкой для сына является его невеста Джорджина Родригес.

27 декабря Роналду был назван лучшим бомбардиром всех времен по версии Globe Soccer Awards. Португалец является пятикратным обладателем «Золотого мяча» и пятикратным победителем Лиги чемпионов.

В сентябре The Sun сообщил, что Роналду рассматривает возможность возглавить «Манчестер Юнайтед» после завершения карьеры. Португалец посчитал, что клуб может стать отличным местом для начала новой главы его жизни.