Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 1000 р.
Смотри матчи бесплатно
Торпедо
Сегодня
19:00 (Мск)
Динамо Р
КХЛ - регулярный чемпионат
Северсталь
Сегодня
19:00 (Мск)
Динамо М
КХЛ - регулярный чемпионат
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Йокерит
КХЛ - регулярный чемпионат
Авангард
Сегодня
16:00 (Мск)
Трактор
КХЛ - регулярный чемпионат
Манчестер Юнайтед
Сегодня
23:15 (Мск)
Бёрнли
Англия - Премьер-лига|20-й тур
Спорт

Мать Роналду рассказала о планах футболиста после завершения карьеры

Мать Криштиану Роналду сказала, что сын хочет наслаждаться жизнью после окончания карьеры

Фото: globallookpress.com

Долореш Авейру, мать нападающего английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, рассказала о планах футболиста после окончания карьеры. Ее слова приводит The Scottish Sun.

«Я уже спросила его о том, хочет ли он быть тренером, когда закончит играть. Он ответил, что хочет наслаждаться жизнью. Он будет играть до сорока лет», — заявила мать футболиста. Она добавила, что большой поддержкой для сына является его невеста Джорджина Родригес.

27 декабря Роналду был назван лучшим бомбардиром всех времен по версии Globe Soccer Awards. Португалец является пятикратным обладателем «Золотого мяча» и пятикратным победителем Лиги чемпионов.

В сентябре The Sun сообщил, что Роналду рассматривает возможность возглавить «Манчестер Юнайтед» после завершения карьеры. Португалец посчитал, что клуб может стать отличным местом для начала новой главы его жизни.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Минфин прокомментировал возможное повышение налогов в 2022 году
Перуанские шаманы провели обряд над портретом Зеленского
В России начнут торговать лекарствами через интернет
Многодетная семья застряла в аэропорту из-за задержки рейса и оголодала
Перечислены самые модные кроссовки на 2022 год
Группа подростков подала в суд на 33 страны
Оценена необходимость военного союза России и Китая для борьбы с США
Известная журналистка указала на главные ошибки Дудя
Умерла народная артистка России Лидия Захаренко
100-летний ветеран Второй мировой войны раскрыл секрет долголетия
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter