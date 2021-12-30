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Объявлен секс-символ года среди музыкантов

Солиста группы Måneskin Дамиано Давида признали секс-символом года среди музыкантов

Фото: @ykaaar

Издание «Слово и Дело» подвело итоги года и объявило секс-символа среди музыкантов.

Главным секс-символом признали солиста итальянской группы Måneskin Дамиано Давида. «Тут все очевидно — это стопроцентный секс-символ эпохи, и о нем до сих пор мечтают девочки из TikTok», — говорится в публикации.

Главным русскоязычным альбомом был назван релиз рэпера Оксимирона «Красота и Уродство». Среди иностранных альбомов была отмечена работа певицы Адель «30».

В категории лучших фильмов победу одержал «Человек-Паук: Нет пути домой», а сериал «Игра в кальмара» стал лидером в категории «Хайп года». Русским фильмом, за который не стыдно, назвали ленту «Батя» с Владимиром Вдовиченковым.

В 2021-м году группа Måneskin победила на «Евровидении», набрав 524 балла. Второе место заняла Франция, которую представляла Барбара Прави. Россия, от которой выступала Manizha с композицией Russian Woman, оказалась на девятом месте.

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Евгений Шульгин
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