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Пожелание российского депутата сдохнуть врагам объяснили его патриотичностью

Мэрия Каменска-Уральского объяснило патриотичностью Пермякова пожелание смерти врагам

Кадр: видео страница группы «Говорит Каменск-Уральский» во «ВКонтакте»

Пожелание врагам сдохнуть, прозвучавшее от спикера городской думы Каменска-Уральского Валерия Пермякова, объясняется его патриотичностью и эмоциональностью. Об этом заявили изданию «Подъем» в пресс-службе администрации города.

В пресс-службе также подчеркнули, что депутат был совершенно трезв. «Он просто патриотичный и эмоциональный человек», — уточнили представители администрации.

Ранее во время праздничного выступления в Парке трубников Пермяков признался в любви к родному городу и, после многократного «ура», пожелал «сдохнуть всем, кто против нас пойдет».

В среду, 29 декабря, калининградские полицейские построили елку из автомобилей, чтобы поздравить горожан.

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Роман Кирьянов
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