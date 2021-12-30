Названы последствия перегрева экономики России

Перегрев экономики в России может привести к росту инфляции. Этого не избежать, если государство не возьмет ситуацию в свои руки, считает финансовый аналитик и доцент экономических наук РАНХиГС Николай Кульбака. Мнением на этот счет эксперт поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Глава департамента денежно-кредитной политики Центробанка (ЦБ) Кирилл Тремасов в интервью YouTube-каналу Bitkogan предупредил о риске перегрева российской экономики.

По его словам, анализ рынка труда показывает, что экономика страны близка к состоянию перегрева. «Скорее всего мы уже находимся выше своих потенциальных возможностей. Выше той траектории наших потенциальных возможностей. И рынок труда — это вот как раз ключевое ограничение долгосрочного роста», — отметил Тремасов.

Как считает представитель ЦБ, дальнейший рост экономики можно обеспечить в первую очередь за счет роста производительности. «Без повышения производительности, чего сложно добиться без конкуренции, экономика вряд ли сможет устойчиво развиваться высокими темпами в долгосрочном периоде», — подчеркнул он.

Все идет к росту инфляции

Перегрев экономики начинается, когда использованы фактически все имеющиеся трудовые ресурсы, а совокупный спрос продолжает увеличиваться, пояснил Кульбака. По его мнению, именно сложение этих факторов может привести к росту инфляции. «Ситуация определяется условно неким потенциальным выпуском, который складывается из небольшого уровня безработицы и достаточно высоким использованием мощностей. Если мы начинаем залезать выше него, то у нас все будет идти не в рост экономики, а в рост инфляции», — объяснил специалист.

Он согласился с высказыванием главы департамента денежно-кредитной политики Центробанка (ЦБ) Кирилла Тремасова о том, что Россия движется к перегреву экономики. «У нас достаточно низкая безработица. При чем речь не об официальных данных, а об опросах по международной методике организации труда, которой пользуются экономисты всего мира. Эта самая невысокая безработица говорит о том, что если мы дальше будем использовать накачку деньгами экономики, то это приведет не к увеличению объемов производства, а к инфляции», — отметил Кульбака.

Спрогнозировать, какой именно будет инфляция сложно, сообщил специалист. Все будет зависеть от дальнейших действий государства, подчеркнул он.

Ранее Минэкономразвития сообщило, что рост ВВП России в годовом выражении ускорился и составил по итогам ноября 5,2 процента после 4,8 процента в октябре, за январь-ноябрь рост составил 4,7 процента. Как говорится в обзоре ведомства, наибольший вклад в ноябрьское ускорение внесли строительство, а также сельское хозяйство, так как сезон сбора урожая был смещен к концу года из-за погодных условий.