Россиянам назвали способы сэкономить на новогоднем столе

Заведующая отделением клинической диетологии больницы имени Виноградова Юлия Пигарева в беседе с агентством «Прайм» назвала способы сэкономить на новогоднем столе.

По ее словам, первое, от чего стоит отказаться — это колбаса. Вместо нее специалист посоветовала купить курицу, индейку или говядину. «Кроме того, что этот вариант будет дешевле, он является более полезным», — подчеркнула она.

Черную или красную икру диетолог порекомендовала заменить более доступными аналогами, например, икрой минтая и палтуса. Пигарева отметила, что этот продукт вкусен и полезен. Также можно отказаться от сладкой газировки и десертов и заменить их морсами или фруктами.

При этом Пигарева призвала не экономить на алкоголе, поскольку некачественные спиртные напитки бьют по здоровью. Она добавила, овощи также лучше покупать, невзирая на цену.

Ранее российский врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова раскрыла опасность салата оливье для некоторых групп людей. «Поскольку в этот салат иногда добавляется колбаса, то его аккуратнее стоит есть людям с заболеванием пищеварительного тракта, воспалительными заболеваниями хронического течения. Это, например, гастрит, язва», — пояснила специалист.