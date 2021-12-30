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Захарова призвала к нормализации отношений между Арменией и Турцией

Захарова: нормализация отношений между Ереваном и Анкарой оздоровит обстановку в регионе
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в ходе брифинга 30 декабря призвала к нормализации отношений между Арменией и Турцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Нормализация отношений между Ереваном и Анкарой способствовала бы оздоровлению общей обстановки в регионе и формированию атмосферы доверия и добрососедства», — сказала Захарова.

По ее словам, Москва не раз выражала готовность оказать посреднические усилия.

28 декабря глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу анонсировал первую встречу представителей Анкары и Еревана по нормализации отношений. По его словам, армянская сторона предложила Москву в качестве площадки для переговоров. Дата встречи не называется.

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Алевтина Запольская
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