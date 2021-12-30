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В Молдавии оценили политику в отношении России

Премьер Молдавии Гаврилица: политика в отношении России умная, спокойная и взвешенная
Наталья Гаврилица

Наталья Гаврилица. Фото: Johanna Geron/ Reuters

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица в эфире телеканала «Молдова-1» оценила политику Кишинева в отношении России. По ее словам, в непростой ситуации и сложностях в регионе она остается взвешенной и спокойной, передает РИА Новости.

Премьер обратила внимание на напряженность на границе России и Украины, а также происходящее на рынке энергоресурсов и подчеркнула, что при этом молдавская политика не является робкой.

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«Мы маленькая страна в очень сложном регионе, и я бы назвала нашу политику умной. Мы продвигаем спокойную, взвешенную политику», — заключила Гаврилица.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика может стать частью Евросоюза, однако она стремится сохранить конструктивные отношения с Россией. Она добавила, что многое зависит от ситуации в регионе, поскольку республике для развития требуются мир и покой.

Марина Совина
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