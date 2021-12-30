На Украине рассказали о «пылающих от смеха» представителях Кремля

Аналитик экспертного правительства Валентин Землянский в эфире телеканала «НАШ» рассказал, что в 2015 году в украинском «Нафтогазе» сделали гордое заявление о том, что теперь страна станет приобретать газ на рынке, и не стали подписывать никаких долгосрочных контрактов как с Россией, так и со странами Евросоюза, что в итоге привело к энергетическому кризису.

«Все, что мы сейчас пожинаем, заложено именно в 2015 году, именно тогда был взят курс на либеральную модель рынка, были расторгнуты долгосрочные контракты с "Газпромом" и не подписан ни один долгосрочный контракт с европейскими компаниями. Нам молодые и дерзкие реформаторы из "Нафтогаза", один из которых Витренко (Юрий Витренко, глава «Нафтогаза» — прим. «Ленты.ру»), рассказывали, что мы все купим на рынке, "пусть у кремлевских пылает, а цены на Украине устанавливает рынок"», — рассказал эксперт.

Он отметил, что в настоящее время цена на газ составляет 2200 долларов, а у представителей Кремля действительно «пылает», однако уже от смеха. Также Землянский подчеркнул, что каждая из европейских стран имеет долгосрочные контракты, поскольку понимает их необходимость. Рост тарифов на распределение напрямую связан со стоимостью газа на Украине, заключил он.

Ранее стало известно, что газовые котировки в Европе впервые с 6 декабря упали ниже 1000 долларов за тысячу кубометров. В целом в четверг, 30 декабря, газ подешевел на 10 процентов.