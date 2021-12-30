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Китай повторил одно из семи чудес света

В Шанхае открыли часть комплекса «1000 деревьев», вдохновленного Висячими садами Вавилона

Фото: Qingyan Zhu / Heatherwick Studio

В китайском Шанхае открыли первую часть многофункционального комплекса «1000 деревьев», вдохновленного одним из семи чудес света. Ансамбль зданий повторяет Висячие сады Семирамиды в Вавилоне, пишет Dezeen.

Проект сооружений разработала студия британского дизайнера Томаса Хезервика (Thomas Heatherwick) для застройщика «Тиан Ан» (Tian An). Комплекс разместили рядом с арт-кварталом M50 и городским парком, в готовом виде он займет 300 тысяч квадратных метров. Дома планируют отдать под рестораны, музеи и галереи.

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Особенностью ансамбля являются колонны с высаженными наверху деревьями 70 различных пород. Согласно задумке, в комплексе появится тысяча таких конструкций, каждая из которых снабжена автоматической системой полива.

В правительстве Шанхая ожидают, что вторую очередь проекта сдадут в 2023 году. За два года работники завершат аналогичный, но более высокий, ансамбль из зданий и колонн с деревьями, а также соединят его с первым с помощью крытого моста и тоннеля. Застройщики отметили, что обе части комплекса расположены на месте бывшего мукомольного комбината. Здание завода удалось сохранить и вписать в общую композицию, а старую колокольню решили переделать под лифт для экскурсий.

Ранее в Шанхае представили проект необычного здания в виде кубиков льда. Его создали французские архитекторы к зимней Олимпиаде в Китае. Сооружение состоит из девяти полупрозрачных кубов высотой 17 метров. Постройка способна менять форму и цвет в зависимости от освещения и угла обзора.

Анна Аверьянова
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