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ВМС США изъяли в Аравийском море партию героина на миллионы долларов

ВМС США арестовали партию героина стоимостью четыре миллиона долларов в Аравийском море

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Корабли Пятого флота Военно-морских сил США (ВМС США) изъяли в Аравийском море партию героина стоимостью около четырех миллионов долларов. Об этом сообщили в ABC News.

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28 августа

В ходе международной антинаркотической операции в ближневосточном регионе патрульные корабли USS Tempest и USS Typhoon арестовали рыболовное судно без гражданства. В ВМС рассказали, что, скорее всего, оно принадлежит Ирану, поскольку все девять членов экипажа оказались иранскими гражданами.

Общий вес арестованного героина составил 385 килограммов. Всего за время операции удалось арестовать объем наркотрафика общей стоимостью 193 миллиона долларов. В ABC News отмечают, что Иран продолжает оставаться основной частью транзитного маршрута для афганского героина на Ближний Восток из-за протяженности афгано-иранской границы (1932 километра).

17 ноября Управление ООН по борьбе с наркотиками и преступностью (УНП ООН) выступило с докладом, из которого стало известно, что производство опиума (основного сырья для героина) в Афганистане в 2021 году увеличилось на восемь процентов по сравнению с 2020 годом.

В 2021 году на мировой рынок экспортировано примерно 320 тонн чистого афганского героина. В докладе уточняется, что сегодня на героин из Афганистана приходится 80 процентов мирового потребления опиатов, тогда как в 2020-м этот показатель достигал 85 процентов.

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Николай Чигасов
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