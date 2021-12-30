Президент России Владимир Путин подписал закон об ответственности владельцев за утонувшие корабли. Так, собственники будут подвергаться административному наказанию за затопление судов для их утилизации и нарушение требований в их отношении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Административная ответственность грозит владельцу затонувшего плавсредства за нарушение требований по удалению их из акватории, в том числе несоблюдение сроков удаления, а также отсутствие свидетельства о страховании.

Кроме того, наказание грозит за утилизацию морского судна посредством затопления в пределах внутренних морских вод России, в акватории Северного морского пути или внутренних водных путях.

Ранее Путин подписал указ, обязывающий владельцев предприятий ликвидировать причиненный ими ущерб экологии. Согласно закону, собственники предприятий не смогут полностью остановить опасные производства, не ликвидировав накопленный вред окружающей среде.

