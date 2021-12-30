Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Умер дирижер Михаил Козинец

Народный артист Республики Беларусь, дирижер Михаил Козинец скончался в возрасте 83 лет

Фото: страница «Белорусская государственная филармония / philharmonic.by» в Facebook

Умер народный артист Республики Беларусь, дирижер Михаил Козинец. Об этом сообщает Белорусская государственная филармония в своей официальной странице в Facebook.

Музыкант скончался в возрасте 83 лет в четверг, 30 декабря. «Михаил Антонович уникален тем, что прошел жизненный путь, который повторить фактически невозможно. Человек, родившийся в небольшой деревушке, в итоге достиг больших высот», — заявил ректор Белорусской государственной академии музыки Екатерина Дулова. Отмечается, что церемония прощания с артистом пройдет в Белорусской государственной филармонии 31 декабря с 11:00 до 13:00.

Известно, что Козинец в течение 20 лет возглавлял Белорусскую академию музыки. Он также был дирижером Государственного народного оркестра БССР, оркестра имени Жиновича. Козинец является лауреатом Государственной премии Белоруссии, премии «За духовное возрождение», орденов Дружбы народов и Почета, а также медали Франциска Скорины.

Сергей Равин
Комментарии отключены
Последние новости
На Западе описали возможный сценарий третьей мировой войны
Россиянам поднимут прожиточный минимум
В России объяснили интерес к истребителю Checkmate
Украинец собрал ассорти из прививок ради бесплатного пребывания в больнице
Объявлен секс-символ года среди музыкантов
Девушка отказалась звать сестру на свадьбу из-за одного условия родителей
«Газпром» успел вывести из Нидерландов дорогой актив
Сестра Бондарчука рассказала о доме в Крыму
В Москве задержали зарезавшую россиянина полураздетую эскортницу
Названы способы избежать набора веса в новогодние праздники
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter