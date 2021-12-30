Умер дирижер Михаил Козинец

Умер народный артист Республики Беларусь, дирижер Михаил Козинец. Об этом сообщает Белорусская государственная филармония в своей официальной странице в Facebook.

Музыкант скончался в возрасте 83 лет в четверг, 30 декабря. «Михаил Антонович уникален тем, что прошел жизненный путь, который повторить фактически невозможно. Человек, родившийся в небольшой деревушке, в итоге достиг больших высот», — заявил ректор Белорусской государственной академии музыки Екатерина Дулова. Отмечается, что церемония прощания с артистом пройдет в Белорусской государственной филармонии 31 декабря с 11:00 до 13:00.

Известно, что Козинец в течение 20 лет возглавлял Белорусскую академию музыки. Он также был дирижером Государственного народного оркестра БССР, оркестра имени Жиновича. Козинец является лауреатом Государственной премии Белоруссии, премии «За духовное возрождение», орденов Дружбы народов и Почета, а также медали Франциска Скорины.