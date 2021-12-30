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Путин подписал облегчающий лечение детей с орфанными заболеваниями закон

Путин подписал закон, разрешающий лечить тяжелобольных детей лекарствами без инструкции
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Пресс-служба Президента РФ / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий лечить тяжелобольных детей с орфанными заболеваниями лекарствами по параметрам, которые не указаны в инструкции (препараты офф-лейбл). Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

По новым нормам, в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) разрешается использовать препараты офф-лейбл для лечения детей с онкологическими, гематологическими и тяжелыми орфанными заболеваниями. Кроме того, правительство России наделяется полномочиями устанавливать перечень заболеваний и состояний и критериев соответствия в отношении применяемых лекарств.

Ранее Владимир Путин заявил, что для поддержки детей, страдающих от смертельной болезни — спинальной мышечной атрофии (СМА), был создан фонд «Круг добра». В целом работа настроена, отметил президент.

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Никита Абрамов
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