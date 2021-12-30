Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

На Украине арестовали задержанного военнослужащего ЛНР

СБУ: суд арестовал военнослужащего Народной милиции ЛНР, задержанного 27 декабря

Фото: пресс-служба СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что суд арестовал военнослужащего Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), задержанного 27 декабря.

Задержанный подозревается в участии в незаконных вооруженных формированиях. По данным следствия, он был командиром мотострелкового подразделения и командовал обстрелами украинских позиций, а в феврале 2020 года получил гражданство России.

СБУ утверждает, что представителя ЛНР задержали украинские военные, когда он пытался пересечь линию разграничения и «потерял ориентиры». При этом он был в военной форме российского образца, подчеркнули в спецслужбе.

Материалы по теме:
ДНР и Украина заявляют о взаимных обстрелах и готовятся к войне. Почему в обострении ситуации в Донбассе обвиняют Россию?
ДНР и Украина заявляют о взаимных обстрелах и готовятся к войне.Почему в обострении ситуации в Донбассе обвиняют Россию?
23 ноября
«Нам некуда отступать» Глава ДНР Денис Пушилин — об угрозе большой войны в Донбассе и защите русских на Украине
«Нам некуда отступать»Глава ДНР Денис Пушилин — об угрозе большой войны в Донбассе и защите русских на Украине
16 апреля

Ранее власти ЛНР заявили, что украинская диверсионная группа, в нарушение договоренностей, 27 декабря похитила военнослужащего Народной милиции. На месте похищения найдены следы борьбы и кровь. В Луганске утверждают, что против задержанного применяется «физическое и моральное воздействие», его принуждают дать ложные показания с помощью запрещенных медикаментов.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
София Сарджвеладзе
Обсудить
Последние новости
На Западе описали возможный сценарий третьей мировой войны
Россиянам поднимут прожиточный минимум
В России объяснили интерес к истребителю Checkmate
Украинец собрал ассорти из прививок ради бесплатного пребывания в больнице
Объявлен секс-символ года среди музыкантов
Девушка отказалась звать сестру на свадьбу из-за одного условия родителей
«Газпром» успел вывести из Нидерландов дорогой актив
Сестра Бондарчука рассказала о доме в Крыму
В Москве задержали зарезавшую россиянина полураздетую эскортницу
Названы способы избежать набора веса в новогодние праздники
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter