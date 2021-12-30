Россиянин получил срок за убийство из-за просьбы надеть маску

В Санкт-Петербурге к шести годам тюрьмы и штрафу свыше миллиона рублей приговорен зарезавший местного жителя россиянин. Об этом в четверг, 30 декабря, сообщает «Комсомольская правда».

Как установил суд, конфликт произошел в маршрутке, ехавшей по Индустриальном проспекту 17 ноября 2020 года. Возвращавшийся с корпоратива 54-летний Андрей Хабурский заметил, что мужчина и женщина рядом с ним находятся без масок. Он потребовал соблюдать масочный режим, но получил отказ в грубой форме, а затем и удар в лицо.

После этого пара покинула автобус, но предприниматель вышел следом и конфликт продолжился на улице. В какой-то момент осужденный выхватил нож и нанес смертельное ранение своему противнику. Хабурский скончался на месте. По словам убийцы, он хотел избежать конфликта, но россиянин преследовал его.

23 ноября сообщалось, что в Приморье мужчина попытался начать драку из-за маски в ТЦ и был арестован на семь суток

