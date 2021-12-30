В саратовском Минздраве отказались считать медиков-антипрививочников врачами

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин отказался считать медиков-антипрививочников врачами. Он заявил об этом на брифинге, его слова приводит РИА Новости.

По словам главы саратовского Минздрава, врачи, которые выступают против прививок, уже не являются врачами.

Костин отметил, что с начала пандемии в регионе COVID-19 выявлен у 2365 беременных и рожениц, из них в сейчас в стационарах находится 21 пациентка. Он добавил, что беременным необходимо вовремя прививаться от коронавируса, чтобы не оставить отца «с ребенком до конца жизни».

«Привитых там нет (среди госпитализированных), можем пройти за руку, с каждой поговорить, и каждая скажет, что сделала большую глупость, что слушала соседку, а не врача. Те врачи, которые говорят, что не надо прививаться, — это страшное дело, ну я считаю, что это уже не врачи на сегодняшний момент», — сказал министр.

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили, что омикрон-штамм гораздо быстрее атакует легкие и бронхи. У заразившихся омикроном наблюдаются повышение температуры, ломота в мышцах и суставах, заложенность носа, насморк, першение в горле, чиханье, кашель. При этом пациенты гораздо реже жалуются на потерю обоняния и смену вкусовых ощущений.

