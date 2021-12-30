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Шура рассказал о привычке ходить голым

Российский поп-исполнитель Шура: я люблю ходить голым по квартире

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Российский поп-исполнитель Шура (Александр Медведев) рассказал, что у него есть привычка ходить голым по квартире. Артист поделился подробностями в интервью ведущей YouTube-шоу «Алена, блин!» Алене Жигаловой.

Певец приобрел квартиру в районе Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД). Он переехал из центра Москвы из-за многочисленных знакомых и друзей, которые часто приезжали к нему. Однако посещение гостей доставляло Шуре неудобства из-за собственных привычек. «Я так люблю свою свободу, я так люблю голым походить по квартире, раскидать что куда хочу», — заявил артист.

По словам исполнителя, он всегда выбирал в Москве двухкомнатные квартиры. Перед приходом гостей он готовил еду, а после закрывался во второй спальне на ключ. Некоторые знакомые также жили у Шуры в течение нескольких дней.

Шура рассказал о новой недвижимости в мае 2021 года, он оформил объект в ипотеку. Новое жилье площадью 74 квадратных метра расположено в доме рядом с водоемами, яхт-клубами и бассейнами. До покупки собственной квартиры артист жил в съемном жилье.

Нина Ташевская
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